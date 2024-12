Liberoquotidiano.it - Cnpr Forum, l'impatto dell'intelligenza artificiale su etica e lavoro

“L'generativa, con il suo potenziale innovativo, richiede una regolamentazione adeguata, come il disegno di legge 1146 in discussione al Senato. Un approccio centrato sull'uomo, supportato da norme flessibili e formazione mirata, è essenziale per promuovere un uso etico e consapevole'IA. Questo permetterà di utilizzare le opportunità, ridurre i rischi e garantire un progresso tecnologico equilibrato e sostenibile”. Lo ha dichiarato Andrea De Priamo, senatore di FdI nelle Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente a palazzo Madama, nel corso delspeciale “, tecnologia e: cosa cambia con l'”, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Nonostante i progressi tecnologici, l'Italia è in ritardo in Europa per competenze digitali e alfabetizzazione informatica.