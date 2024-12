Spazionapoli.it - Cena Natale, torna a parlare ADL: il riferimento alla scorsa stagione è fortissimo

Napoli calcio ultimissime – Il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis prende la parola nel corso delladi, che si sta tenendo questa sera a Pietrarsa.Le ultimissime novità per quanto riguarda il Napoli calcio non sono delle più esultanti: l’infortunio di Alessandro Buongiorno (qui per tutti i dettagli) è sicuramente una mazzata per Antonio Conte, ma anche per tutto l’ambiente partenopeo, che dovrà fare a meno di uno dei suoi più grandi beniamini per almeno un mese. Contro il Genoa, dunque, si scalda uno tra Juan Jesus e Rafa Marin per prendere il posto dell’ex Torino, in attesa che sia poi il mercato a dare soluzioni ulteriori all’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.Questa sera, però, la squadra si è concessa alcuni momenti di relax, in occasione delladiche si sta tenendo in questi istanti a Pietrarsa.