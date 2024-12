Inter-news.it - Baroni: «Inter grandissima squadra. Alla Lazio servirà non snaturarsi!»

Marcosi è pronunciato prima dell’inizio di. Queste le dichiarazioni da lui rilasciate in meritosfida e alle ambizioni della sua. IL COMMENTO – Così Marcoa DAZN nel pre-partita di: «Non c’è nessun segreto dietro le nostre prestazioni. Ho trovato unadedita al lavoro, noi abbiamo portato le nostre idee. Siamo contenti, la strada è ancora lunghissima, ma il club sta prendendo pian piano una forte identità. Si tratta di una gara di altissimo livello, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo dal punto di vista della dedizione, dell’attenzione. La scelta di Pedro è dovutavolontà di non snaturarci. Credo che lanon debba, nonostante si giochi contro un avversario grandissimo di cui è difficile trovare lacune. Proprio per il livello della partita, è giusto che lase la giochi con la sua identità.