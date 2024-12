Anteprima24.it - Antonio Sada presidente designato di Confindustria Salerno

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio Generale di, all’unanimità, ha indicatodidi una azienda leader nel settore degli imballaggi – è attualmente vicevicario di.“Ringrazio – dichiara– i componenti della Commissione di designazione per il lavoro d’ascolto svolto, incontrando la base associativa, e i colleghi del Consiglio Generale per la fiducia espressa. Lavoreremo alla squadra che mi affiancherà alla guida dicon l’obiettivo di rappresentare al meglio le imprese salernitane in un periodo storico complesso ed in continua evoluzione”.Nel Consiglio Generale di gennaio, infatti, ilsottoporrà al voto la squadra dei vice presidenti e a febbraio avrà luogo l’assemblea ordinaria dei Soci che eleggerà ildiper il prossimo quadriennio.