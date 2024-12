Lanazione.it - "Scuola, precari umbri penalizzati"

PERUGIA – "Il Governo Meloni penalizza in maniera arbitraria ed inaccettabile idelladell’a. Il nuovo concorso per l’assunzione di docenti, bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (denominato concorso PNRR) è stato pubblicato, infatti, quando nella nostra regione, accorpata alle Marche per alcune classi di concorso, è ancora in svolgimento il precedente, con gli orali che si stanno ancora tenendo o, addirittura, devono ancora iniziare". Lo dichiara in una nota Fabrizio Ricci, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nell’Assemblea legislativa della Regionea. "La penalizzazione è grave - continua Ricci - perché il superamento di questo concorso (che in altre regioni si è già concluso) garantisce un punteggio aggiuntivo di 12,5 punti nella nuova procedura concorsuale, un vantaggio sostanziale che può determinare l’ottenimento di un posto di lavoro.