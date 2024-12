Lanazione.it - La festa L’amore che dura una vita

Leggi su Lanazione.it

Sono 133 le coppie di sposi che ieri mattina si sono date appuntamento al cinema Garibaldi per festeggiare le nozze d’oro (50 anni), di diamante (60 anni) e di titanio (70 anni). Si tratta dell’ormai tradizionale cerimonia con cui l’amministrazione comunale dona una pergamena a tutti gli sposi che festeggiano cinquanta, sessanta e settant’anni di matrimonio. Tutti sorridenti e felici di esserci gli sposi hanno ricevuto dalle mani della sindaca Serena Arrighi la pergamena con i lori nomi. Poi la foto di rito con la sindaca e la vicesindaca Roberta Crudeli. Tra di loro anche Bruna Grillon con il marito Cosimo Magno, sessant’anni di matrimonio e due figlie. "Ci siamo conosciuti al bagno Messico, lui faceva il barista e io l’aiutante – racconta Bruna –, ma all’inizio non ci potevano vedere, almeno a me lui era antipatico.