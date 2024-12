Ilrestodelcarlino.it - Il taglio del nastro. Nuovo ospedale,. Acquaroli: "Non sarà una scatola vuota"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ stata una festa per il territorio montano a sud delle Marche e le sue comunità, un senso di liberazione dopo una lunga attesa, ma ora occhi puntati sui servizi. Ci sono tante emozioni mescolate insieme all’interno della cerimonia di inaugurazione, che si è tenuta ieri mattina in località Pian di Contro di Amandola, per ildei Sibillini che è stato intitolato al Beato Antonio. Alla cerimonia hanno presenziato tutte le autorità civili, militari e religiose del territorio: il presidente della Regione Francesco, accompagnato dagli assessori Filippo Saltamartini e Francesco Baldelli, numerosi consiglieri regionali, il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio, l’Arcivescovo di Fermo Monsignor Rocco Pennacchio che ha benedetto la struttura, il padrone di casa Adolfo Marinangeli che non ha nascosto una certa emozione, attorniato da oltre una cinquantina di colleghi e amministratori delle provincie di Fermo, Ascoli e Macerata e molti cittadini.