Dilei.it - Federica Pellegrini a Domenica In, lo sfogo contro Angelo Madonia: “Mai contattata”

Leggi su Dilei.it

Non è stata di certo un’esperienza semplice pera Ballando con le Stelle. Oggi sente d’aver recuperato un percorso che sembrava destinato a naufragare. Guardando la sua esibizione di sabato 14 dicembre si dice fiera, per la prima volta, di quanto mostrato in pista.Sorride nello studio diIn, nonostante sia stato tutt’altro che facile arrivare fino a qui. Di certo si tratta di un programma televisivo e il divertimento è al primo posto. Trattandosi però di una competizione, per lei è impensabile gareggiare senza avere in testa il pensiero di mirare alla vetta. Daa Peron, però, le cose non sono affatto andare come previsto.Non ha mai un tono accusatorio,, che però si sfoga un po’ durante l’intervista concessa a Mara Venier.