Secoloditalia.it - Donne scottate, diffidenti e in fuga dall’amore. Ma non è solo colpa del “machismo”

Leggi su Secoloditalia.it

È un peccato che ci siano tante, anche molto avvenenti, minate dalla sfiducia verso il sesso maschile, per una storia andata a male, un tradimento, una separazione, una violenza, un’incomprensione. Storie che si trascinano nel rancore e nel dolore che niente sarà come prima.che hanno smesso di amare, pur dotate di sentimenti autentici.”, suscettibili, sospettose, respingenti, per le quali la cautela diventa un mantra ossessivo. L’incertezza è un baluardo insormontabile.Alcune ripiegano in una libertà che sa di una liceità illusoria e scomposta. Convinte di autodeterminarsi, dentro si sentono sole.Mentre c’è un esercito di uomini interessanti armati da buoni sentimenti che non aspetta altro che accoglierle, pur nella fatica di riportare in loro un po’ di fiducia e vero affetto.