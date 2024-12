Ballando con le stelle eliminati ieri Paolantoni e Marini | ecco chi sono i finalisti

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –con le2024 si avvia a grandi passi verso la finale, che si terrà sabato prossimo 21 dicembre in prima serata su Rai1. Intanto, sabato 14 dicembre, è andata in onda la semifinale vinta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. In una puntata che ha visto due coppie eliminate e il ritorno di Guillermo Mariotto, a finire allo spareggiostati Tommasoe Sophia Berto, Francescoe Anastasia Kuzmina, Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli. La gara è finita permentre Barbareschi è stato salvato . Queste le coppie approdate in finale: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Federica Nargi e Luca Favilla, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Guillermo Mariotto è tornato e ha ripreso il suo posto in giuria, accanto a Selvaggia Lucarelli.