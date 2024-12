Lanazione.it - Anziana sparisce da casa. Viene ritrovata vicino alla Tangenziale

Storia a lieto fine per unadella quale era stata denunciata la scomparsaPolizia Municiapale di Siena nel pomeriggio di ieri. Alle 16 la figlia della donna, residente in centro storico in prossimità di Piazza del Campo, si era rivolta all’agente locale di servizio a Palazzo Pubblico,rmata per la scomparsa dell’madre. Grazie al lavoro di rete tra tutte le forze dell’ordine, attivatesi in tutto il territorio senese, la donna è poi stata, in stato confusionale, bordo strada, lungo laOvest di Siena, direzione Arezzo. Avvistata da un automobilista in transito, l’è stata portata presso la prima area di sosta utile, uscita Siena Est, dove era presente una pattuglia dei carabinieri di Monticiano che ha subito avvisato i colleghi della polizia locale di Siena.