Anticipazioni Che tempo che fa del 15 dicembre, il ritorno di Gianni Morandi: tutti gli ospiti

CheChe Fa, la creatura televisiva di Fabio Fazio, torna domenica 15con una puntata ricca di. Come sempre, l’appuntamento è sul NOVE alle 19,30 e in streaming su NOVE.tv e discovery+, per una serata da non perdere. Alla guida dello show ci sarà, naturalmente, il padrone di casa, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.Cheche fa, ledel 15Il piatto forte della puntata sarà come sempre il parterre didi Fabio Fazio. Per la prima volta nello studio di CheChe Fa, l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel sarà protagonista di un’intervista esclusiva. Figura centrale della politica europea per oltre un decennio, Merkel racconterà alcuni momenti chiave della sua carriera e offrirà spunti di riflessione sull’attualità e sul futuro dell’Europa.