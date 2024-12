Game-experience.it - The Witcher 4, CD Projekt RED svela tanti dettagli: il trailer di annuncio riguarda una missione

Leggi su Game-experience.it

CDRED ha sorpreso il pubblico ai The Game Awards 2024 mostrando ildidi The4. In seguito a questa importante novità, il director del gioco, Sebastian Kalemba, hato che ilnon è solo un video promozionale, ma rappresenta una delle missioni del gioco, mostrando come le scelte del giocatore influenzeranno profondamente la storia.Ricordiamo ildivede Ciri giungere in un villaggio per salvare una ragazza chiamata Mioni da un rituale, chiaramente pericoloso. Durante la, la guerriera si scontra con un mostro chiamato Bauki, basato sulla mitologia serba. Questa creatura, che unisce l’aspetto di un ragno gigante a un potere unico, può paralizzare le sue vittime facendo leva sulle loro paure più profonde.Il nuovo video di The4 vede quindi Ciri affrontare il Bauki utilizzando abilità avanzate, come l’uso di una catena potenziabile con vari elementi e che può essere infusa con gli elementi (come il fuoco).