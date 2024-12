Infobetting.com - Real Sociedad-Las Palmas (domenica 15 dicembre 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Canariones ospiti ad Anoeta

Leggi su Infobetting.com

La, come prevedibile, giovedì ha aggiunto un’altra notte felice al periodo particolarmente prolifico di gioie che sta regalando alla sua gente: in un tempo la pratica Dinamo Kiev è stata totalmente archiviata. Anche in Liga la situazione sta volgendo al bello, visti i 12 punti conquistati sugli ultimi 15 disponibili:sera arriverà .InfoBetting: Scommesse Sportive e