Ilfattoquotidiano.it - Nicola Porro candidato presidente in Puglia: l’idea che piace a tutto il centrodestra

Sostengono che non dispiaccia a nessuno, nemmeno a lui. Fratelli d’Italia lo apprezza, Matteo Salvini ci va d’accordo e Forza Italia lo sosterrebbe senza colpo ferire essendo uno dei volti più in vista di Mediaset.può quindi essere il realedelalla carica didella Regione? Sarebbe in grado di contendere il trono alla sfidante di centrosinistra che proverà a continuare il ‘regno’ che fu di Nichi Vendola e Michele Emiliano?Per Il Corriere della Sera, la voce è fondata. E perfino lo stessone sarebbe lusingato. La sua famiglia è originaria di Andria, nell’Alto barese, ha ancora solide radici indove gestisce, insieme al fratello, l’azienda agricola di famiglia impegnata nella produzione di vino e olio. Lui è nato a Roma e, per lavoro, si è sempre diviso tra Milano e la capitale.