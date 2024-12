Ilrestodelcarlino.it - "Nel 2026 un ricco programma per celebrare il tenore Masini"

Tra poco più di un anno, nel, entreremo nel centenario della morte del grandeforlivese Angelo, al quale è intitolato il noto istituto musicale, che si adopererà per le celebrazioni. Lo ha detto ieri l’assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno, nel corso di una commissione consigliare: "Come Amministrazione, siamo già al lavoro per promuovere e organizzare uncalendario di eventi e iniziative che celebrino la vita, il senso civico e il generoso filantropismo del grande. Siamo convinti di avere anche il sostegno della Regione". Ieri il vicesindaco ha illustrato in commissione bilancio il consuntivo 2023 e il documento di previsione 2025 del ‘’, che conta "250 studenti e 36 docenti di altissimo profilo" ed è "motivo di grande vanto e prestigio per la nostra città.