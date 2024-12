Lapresse.it - Maltempo nell’est degli Usa: oltre 30 centimetri di neve a Buffalo

Leggi su Lapresse.it

Le aree a sud di, nello Stato americano di New York, sono state colpite da una forte nevicata dovuta al cosiddetto “effetto lago”, con alcune località che hanno segnalato accumuli di30. I residenti hanno iniziato a rimuovere la, liberando strade, marciapiedi e tetti, mentre alcuni hanno colto l’occasione per costruire pupazzi di. La nevicata è avvenuta dopo che la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza mercoledì 11 dicembre in diverse contee in previsione delle forti nevicate previste dal lago Erie e dal lago Ontario. Le condizioni di guida pericolose hanno spinto due piccole città a emettere divieti di guida e la franchigia della NFL deiBills ha annullato gli allenamenti giovedì a causa del