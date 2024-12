Tvplay.it - L’ex Milan torna in Italia: rossoneri traditi, va alla rivale

Leggi su Tvplay.it

Clamoroso scenario in vista della prossima stagione, exsulla panchina di una ‘big’ di Serie A: cosa sta succedendoLa stagione 2024/25 è ormai entrata nel vivo, dando i primi riscontri sulla bontà del lavoro svolto dai club in fase di preparazione. Come normale che sia, non per tutti il bilancio può considerarsi positivo. Ci sono casi, infatti, in cui è emersa la consapevolezza di aver intrapreso una strada sbagliata, e adesso è tempo di correre ai ripari riprogrammando il prossimo futuro.in, va(Foto Ansa) – Tv PlayLo sa bene la Roma, la quale si è affidata a Claudio Ranieri dopo il duplice esonero di Daniele De Rossi e Ivan Juric. Reduce da una partenza partenza al di sotto delle aspettative, la squadra capitolina sembrerebbe essersi rimessa in carreggiata sotto la guida dell’esperto tecnico dal cuore giallorosso.