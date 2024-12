Ilrestodelcarlino.it - “L’antenna a Portonovo? Dico sì”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 14 dicembre 2024 – Le oltre 500 firme raccolte dal Comitato controsoprae Mezzavalle fanno rumore e dimostrano la contrarietà di un territorio, ma potrebbero non bastare per scongiurare il pericolo dell’installazione nell’area privata dell’azienda agricola Pieri. Dall’assemblea pubblica dell’altra sera al teatro del Poggio è emersa una compattezza più o meno granitica nei confronti del ‘No’ all’impianto che Iliad vuole realizzare in piena area Parco del Conero. Siamo in una fase determinante dell’iter. Entro la metà di gennaio il gestore di telefonia mobile dovrà inviare una seconda tranche di integrazioni rispetto al documento originale ai vertici del Parco per ottenere o meno il via libera. Ente Parco che, come sottolineato dallo stesso Presidente Luigi Conte, non può incidere sotto il profilo dei rischi per la salute pubblica a causa dell’inquinamento elettromagnetico, ma soltanto per gli eventuali danni al sistema dell’avifauna vista la frequentazione dell’area di pregio del Conero da parte di varie specie.