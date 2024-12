Romadailynews.it - Innovazione e Cybersicurezza, lunedì 16 aprile presentazione Osservatorio alla Camera dei deputati

Roma, 14 dicembre 2024 –Sala Stampa delladei16 dicembre alle ore 10,00 ci sarà ladell’sullacon focus sulla direttiva europea NIS2.L’iniziativa è promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con Tinexta Cyber e vanta l’alto patrocinio degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e di Assintel Confcommercio.I temi principali oggetto della conferenza, oltredei dati dell’, saranno le prospettive e le azioni sul mondo, difesa e sicurezza tra imprese e pubblica amministrazione.Tra le autorità, interverranno: l’On. Alessandro Giglio Vigna Presidente Commissione Affari Europeidei; l’On. Marco Pellegrini Commissione Difesa e Membro del COPASIR – Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica; Francesco Tufarelli Direttore Generale Presidenza del Consiglio dei ministri; Giovanni Ponti Responsabile ICT &Agenzia ENEA.