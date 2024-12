Ilnapolista.it - Inler: «Per fare una grande stagione, è giusto che la squadra resti insieme per almeno un anno»

Gokhan, ex calciatore ed attuale dirigente dell’Udinese, è intervenuto nel pre-gara di Udinese-Napoli in diretta ai microfoni di Dazn. Focus del suo intervento la gara odierna tra i bianconeri e il Napoli, che dovrinseguire l’Atalanta ora che i bergamaschi hvinto in casa del Cagliari (con un rigore dubbio non assegnato ai rossoblù da Pairetto).: «Bijol? Per giocare bene bisogna restare tuttiper un»Di seguito quanto dichiarato integralmente all’emittente:«Per me questa gara è un’emozione speciale. Sono contento perché sono stato rispettato sempre da entrambe le tifoserie e sono stato bene sia a Napoli che a Udine come calciatore. Sanchez? In questi mesi ha sofferto tanto, voleva rientrare e per noi è fondamentale. Vuole sempre vincere, sono felice che sia con noi ma ovviamente starà al mister decidere se schierarlo o meno»Sul mercato:«Non posso dire nulla, siamo concentrati sulle partite da giocare.