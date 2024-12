Ilrestodelcarlino.it - Influenza dicembre 2024, quando arriva il picco: i contagi in Emilia Romagna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 14, come sta andando quest’anno? Ini dati sono ancora positivi. “Nella quarantanovesima settimana dell'incidenza delle sindromi similli (Ili) è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente: l'incidenza è pari a 8,6 casi per mille assistiti (8,4 nella settimana precedente), mentre nella stessa settimana della scorsa stagione l'incidenza era di 11,5 casi per mille assistiti”, si legge nell'ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità. “Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 21,17 casi per mille assistiti – si legge ancora –, nella fascia di età 5-14 anni a 9,47 nella fascia 15-64 anni a 8,83 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 4,93 casi per mille assistiti”.