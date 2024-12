Gamberorosso.it - In un paesino della Valle d’Aosta si trova l’unica pasticceria d’Italia che prepara un goloso dolcetto al cioccolato

Noci,fondente, ma soprattutto, una storia di famiglia. I baci di Nus nascono da ingredienti di recuperotradizione valdostana e in pochissimi anni raggiungono un gran successo in tutta la regione. Durante il periodo natalizio, Amanda e la sua famiglia, proprietariBuzzi, sfornano più di 5mila baci di Nus al giorno, per la gioia di turisti e locali.Cosa sono i baci di NusTutto ha avuto inizio nel 2000, quando Amanda, suo papà Gianpaolo e suo marito, decisero di reinterpretare un dolce tradizionale, il troillet - un biscotto che nasce dal residuotorchiatura delle noci quando si fa l'olio - per rispondere alla richiestacreazione di unpratico e rappresentativo da parte di un gruppo storico locale. «Facendo l’olio di noci qui a Nus, la poltiglia che ne rimaneva veniva mischiata con lo zucchero e chiamata troillet, il dolce delle festività nei primi del Novecento», racconta Amanda al Gambero Rosso.