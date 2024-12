Ilnapolista.it - Conte ha difficoltà a giustificare e spiegare i due k.o. consecutivi con la Lazio (CorSera)

Il Corriere della Sera sottolinea la brevità della conferenza di ieri sostenuta da, allenatore del Napoli. Oggi riparte dopo due ko di fila che “l’allenatore ha”. Poi,deve fare i conti con un attacco in crisi.Il problema è in attacco: tutti aspettano Lukaku ma non è tutta colpa suaScrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:«Lavorare, lavorare e lavorare»: è questo il claim cheutilizza per il Napoli, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia e da una sconfitta in campionato, per opera della. Due k.o., una spiacevole novità, che l’allenatore ha anche. Lui, in genere così comunicativo, fa silenzio. Liquida la conferenza pre-partita in otto minuti.Leggi anche: La triste non conferenza dici ricorda che il rapporto media-allenatori è troppo sbilanciatoIl problema in attacco ce l’ha soprattuttocon 21 gol segnati.