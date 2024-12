Lanazione.it - Bibbiena Christmas Night il 21 Dicembre

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 142024 –– 212024 Un evento per celebrare i giovani e il territorio Finanziato dal fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri in accordo con ANCI nazionale, il progetto “LINK! Connettiamo i giovani al futuro”, ha premiato l'idea presentata dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino in partenariato con: Cooperativa L'Albero e La Rua, Woodworm Publishing Italia S.n.c., A.p.s. Casentino Musica, Associazione Thèmenos, Società Cooperativa Connessioni, Cooperativa Alioth. Il progetto si chiama Skills on Stage e ha visto protagonisti i giovani inattivi del Casentino, per consolidare le conoscenze e le competenze trasversali da utilizzare nel mondo del lavoro ma anche nella vita quotidiana. Attraverso un percorso di incontri e di formazione non formale, i giovani partecipanti hanno avuto la possibilità di valorizzare le soft skills sviluppando un percorso di apprendimento legato al mondo delle professioni artistiche e musicali.