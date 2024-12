Lapresse.it - Ucraina, Usa annunciano nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev da 500 milioni

Come anticipato in un briefing alla stampa il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale John Kirby, gli Stati Uniti hanno annunciato undiall’. “Nell’ambito dell’aumento deglialla sicurezza annunciato dal presidente Biden il 26 settembre, gli Stati Uniti stanno fornendo un altro importantedi armi e attrezzature ai nostri partner ucraini, affinché si difendano dagli attacchi in corso della Russia”, si legge in una nota del Dipartimento di Stato.“Questa assistenza aggiuntiva, fornita in base ai precedenti prelievi dalle azioni del Dipartimento della Difesa, è valutata a 500di dollari“.