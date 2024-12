Fanpage.it - Tre giocatori di rugby condannati per violenza sessuale di gruppo: pene esemplari fino a 14 anni

I fatti risalgono al 2017 quando i tredel Grenoble avrebbero violentato una 20enne in una stanza d'albergo, dopo la partita. Dopo due settimane di processo a porte chiuse, la durissima sentenza di colpevolezza. Altri due compagni di squadra, che hanno assistito a tutto, rischiano il carcere per "non aver impedito il crimine"