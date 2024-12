Ilnapolista.it - Tottenham, la lectio mai dimenticata di Conte: «Potrete cambiare tutti gli allenatori, qui non cambierà nulla»

Iltorna domenica sera sulla scena del famigerato “mic drop” di Antonio, il discorso di addio che “risuona ancora nelle orecchie dei tifosi incazzati”: a Southampton.reagì a quel 3-3 in rimonta offrendo un’appassionata analisi di 9 minuti e 52 secondi degli Spurs e dei loro fallimenti. Poi salì su un volo Ryanair e se ne tornò in Italia. Il Telegraph definisce quella come “una delle più notevoli uscite di un allenatore della Premier League”. E per celebrare l’occorrenza ha deciso di “ripercorre i momenti salienti della conferenza stampa di, per analizzare cosa è cambiato e cosa non è cambiato” da allora. Una conferenza che alha avuto lo stesso impatto di quella di Trapattoni al Bayern Monaco.partì fortissimo, con una risposta ininterrotta di cinque minuti alla prima domanda, evitando le solite scuse.