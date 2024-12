Iltempo.it - «Stato, Terzo Settore e impresa operino insieme per un'alleanza sociale»

«Le istituzioni debbono avere l'alto compito di rendere la Nazione unita e coesa, al fine di realizzare una realtàcapace di rispondere alle esigenze del nostro popolo. Lonon basta a sé stesso, ha bisogno del privato, dell'associazionismo, dele delle aziende private, nell'ottica di quellache è l'unica via per costruire il bene comune» lo ha dichiarato l'On. Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), durante la sua partecipazione all'edizione 2024 di Atreju. Il Viceministro – che è Responsabile Nazionale Dipartimentoe Dipendenze per Fratelli d'Italia – è intervenuto nel corso del panel “Superare gli ostacoli e valorizzare le competenze - La via italiana all'inclusione”. Bellucci ha poi sottolineato: «Noi possiamo essere uno strumento anche a servizio, in Europa, della moltiplicazione di realtà solidaristiche, per dare vita a quell'economiache può prendere esempio dall'Italia e dalle migliaia di volontari e operatori sociali che ogni giorno mettono l'aiuto al prossimo al centro della propria vita».