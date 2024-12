Ilfattoquotidiano.it - Schlein visita il centro migranti in Albania: “È vuoto e così resterà. Meloni metta la faccia su questo flop fatto a spese degli italiani”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilcostruito in“è” eperché l’accordo “viola i diritti fondamentali delle persone e le leggi italiane e europee”.la segretaria Pd, Elly, inaldi Gjadër. “Giorgialasuclamoroso”, ha proseguito la leader dem, sottolineando che quei soldi potevano essere utilizzati per “500mila posti in asili nido” o per pagare “6000 infermieri o 7000 insegnanti”.L'articoloilin: “Èlasu” proviene da IlQuotidiano.