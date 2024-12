Agendaitaliana.it - Roberto Vannacci prosciolto dall’accusa di diffamazione: la sentenza

Il generaleè statodiper il libro “Il mondo al contrario”. Scopri i dettagli dellae le dichiarazioni della difesa. Il gup del tribunale militare di Roma hail generale ed europarlamentaredinei confronti di un militare, in merito alla pubblicazione del libro “Il mondo al contrario”. Lastabilisce che il fatto non sussiste, chiudendo così il procedimento giudiziario.diDurante l’udienza, la procuratrice militare Antonella Masala ha confermato la richiesta di proscioglimento, sostenendo l’assenza di elementi per proseguire l’accusa. L’imputato, presente in aula, ha accolto con soddisfazione la decisione del giudice.