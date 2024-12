Ilrestodelcarlino.it - Regione Marche: fondi a Norcia per Capitale europea della cultura 2033, Pesaro e Urbino divise

Ogni giorno ne spunta fuori una, in questa storiellache tira la volata a una cittadina umbra per portarla sul trono di. Quel trono al quale ambiscono – e lo hanno detto anni fa –. Prima è emerso che Acquaroli ci tiene talmente tanto da aver deciso di versare 40mila euro dimarchigiani nelle casse del Comune di. Poi è successo che ieri, per dimostrare che la candidatura arrivata dall’Umbria in realtà riguarda moltissimo anche noi e quindi è giusto metterci i nostri soldi, negli ambienti del centrodestra hanno cominciato a sventolare una lista di Comuni che, seppur in secondo piano, sono coinvolti nel progetto: ce ne sono di tre regioni, e per quanto riguarda lesi tratta di Ascoli Piceno, Montefortino (Fermo), Camerino (Macerata), Fabriano (Ancona) e – udite udite –! Avete capito bene: la città guidata da Maurizio Gambini gioca su due tavoli.