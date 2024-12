Tuttivip.it - “Ora si incazza davvero”. Grande Fratello, la soffiata su Helena è il colpo più duro per Shaila

Il televoto della 17esima puntata del, aperto da Alfonso Signorini, ha dato il via a una nuova competizione tra i concorrenti. Lunedì 16 dicembre 2024 scopriremo chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa. I concorrenti in nomination sonoPrestes,Gatta, Stefano Tediosi, Tommaso Franchi e il duo Non è la Rai. Il televoto si fa sempre più imprevedibile settimana dopo settimana, e dopo l’uscita di Federica Petagna, il pubblico è pronto a decretare un altro eliminato.Secondo i sondaggi condotti sui social,Prestes sembra in netto vantaggio, raggiungendo una percentuale del 53.6% su X. A seguire,Gatta si attesta al 20.5%, con Tommaso Franchi al 17.5% e Stefano Tediosi all’8.4%. Le Non è la Rai appaiono in seria difficoltà, poiché il 90% degli utenti ha dichiarato che non le salverà.