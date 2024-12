Puntomagazine.it - Omicidio a Torre del Greco: trovato cadavere in un appartamento, fermato un 24enne

del. Ilera poco distante dal luogo del delitto dove è avvenuto il ritrovamento di un coltello presumibilmente utilizzato per l’che Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. didel, in esecuzione di un decreto di fermo del Pubblico Ministero, emesso dalla Procura della Repubblica diAnnunziata, hannodi un soggetto gravemente indiziato del delitto didi un suo connazionale di origini marocchine.L’applicazione della misura precautelare è scaturita dalle tempestive indagini effettuate dal personale dalla Squadra Investigativa del locale Commissariato, a seguito del rinvenimento di undelin Via Gurgo.All’interno di un piccolo, era stato rinvenuto ildi una persona di anni 34 di origini marocchine, riverso sul pavimento in una pozza di sangue.