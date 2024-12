Mistermovie.it - Mister Movie | Le critiche dai fans sul nuovo Cast della Serie di Harry Potter

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’attesa cresce tra i fan diper la nuovaTV HBO basata sui romanzi di JK Rowling. Con iling che si avvicina rapidamente, emergono varie voci riguardo i potenziali attori che potrebbero interpretare i ruoli iconici resi famosi dai film precedenti. Tra questi, Mark Strong per il ruolo di Albus Silente e Brett Goldstein per Hagrid hanno suscitato particolare interesse e dibattito.Le Reazioni dei FanLe scelte diing hanno subito attirato molte. I fan, attraverso piattaforme come Reddit, hanno espresso una reazione per lo più negativa. “Mark Strong è un bravo attore, ma non lo vedo affatto come Silente”, ha commentato un utente, mentre un altro ha dichiarato: “Questo show sarà pessimo. Iling finora è pessimo”.