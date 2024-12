Lanazione.it - Medici, altro sit-in davanti all’ospedale

"Il 58° Rapporto Censis nel capitolo “il sistema di welfare”, certifica che dal 2013 al 2023 la spesa sanitaria pro-capite è cresciuta in termini reali del 23% e invece quella pubblica dell’11,3%, mentre nel periodo 2015-2022 le retribuzioni dei, veterinari e dirigenti sanitari hanno subito un taglio in termini reali del 6,1%. Senza tenere conto che nel 75% delle aziende sanitarie da quella data non è mai stata applicata la contrattazione decentrata come qui in Umbria". E’ quanto ha detto ieri Giovanni Lo Vaglio, coordinatore dell’Intersindacale Medica dell’Umbria, durante un sit-indei Pantallla. "Non sorprende dunque che gli italiani ritengano una priorità migliorare le retribuzioni e le condizioni di lavoro, così come il 92,5% considera prioritario assumere nuovie infermieri e l’83,6% si aspettava maggiori investimenti massicci dopo l’emergenza Covid" dice Lo Vaglio.