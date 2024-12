Ultimouomo.com - Maresca ha restituito il Chelsea alla Premier League

Dopo una scalata ai piani alti della classifica dellaandata avanti per settimane, a dicembre ilè arrivato a raggiungere il secondo posto, segnando 12 gol nelle ultime 3 partite. Sono stati tre contro l’Aston Villa (3-0), cinque contro il Southampton (1-5) e quattro contro il Tottenham (3-4). In uno dei derby di Londra più sentiti, la squadra diera addirittura passata in svantaggio di due gol dopo appena dodici minuti, eppure è riuscita a vincere al termine una partita rocambolesca. È un momento d'oro per il, insomma, non solo per i risultati ma anche per il calcio gradevole che la squadra riesce ad esprimere. Contro il Southampton, i tifosi delin trasferta hanno festeggiato la goleada cantando per la prima volta un coro poi ripetuto durante la partita col Tottenham: “We’ve got ourback”.