La sorpresa di Natale di Marracash | arriva l’album È finita la pace L’artista | Oggi si cerca la formula piuttosto che esprimere sé stessi

Non un singolo ad anticiparlo, non una campagna social, non un pomposo avviso ai naviganti del web:torna acon Èla, il suo settimo disco da solista che chiude la trilogia cominciata con Persona (2019) – in cuisi fa a pezzi, si viviseziona – e proseguita con Noi, loro, gli altri (2021, Targa Tenco miglior album), in cuisi pone nel mondo, celebra le proprie sensazioni, combatte la guerra. In copertina è rinchiuso in una bolla perché, come spiega in conferenza stampa di presentazione: «È l’epoca delle bolle». Bolle che, detto «il king», scoppia una ad una, grazie a rime che tagliano, come al solito, come lame, certificando con questo album i nuovi confini tra rap e puro cantautorato, che lui in passato aveva già ampiamente, felicemente, confuso.