Ilrestodelcarlino.it - La riqualificazione del palazzo: "Appartamenti con più decoro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stato inaugurato ieri mattina il rinnovato fabbricato di edilizia residenziale pubblica in via Croce 10 a Godo (nella foto). Ilè stato oggetto di un importante intervento dienergetica e di adeguamento strutturale: l’importo dei lavori è pari a 650mila euro per un totale intervento complessivo di quasi 900mila euro, dei quali quota parte finanziata dal Fondo complementare al PNRR e una parte da risorse comunali. L’intervento, oltre all’efficientamento energetico e al rinnovo dell’impiantistica, si è focalizzato anche sulla razionalizzazione della distribuzione degli alloggi e sulla messa in sicurezza del percorso di accesso al coperto. Il, originariamente adibito a scuola, nel tempo ha assunto la funzione abitativa che viene mantenuta tuttora con funzione sociale e ora consta di 4 alloggi al piano terra (2 da 42mq con ingresso indipendente e 2 da 48mq), mentre al primo piano ospita 3 alloggi (2 da 72mq e 1 da 42mq).