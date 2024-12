Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, inaugurato il nuovo allestimento del Museo Sportsystem

È statoildeldello(precedentementedello scarpone), grazie al progetto Trasformazione digitale alsostenuto da, attraverso il programma Formula, in collaborazione con CESVI. Obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare e rendere più fruibile il, situato a Montebelluna (Treviso), e avvicinare le nuove generazioni a una storia che sposa tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da luglio a settembre 2023 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding didedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi, sono stati raccolti oltre 100 mila euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della banca e delle società del Gruppo.