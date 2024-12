Ilgiorno.it - Il drammatico investimento di Rocio: lei urlava e si sbracciava, il tir l’ha trascinata per 13 metri

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Un ora e 15 minuti dopo l’incidente mortale, attorno alle 11 di mercoledì, quando gli agenti della polizia locale erano già sulle sue tracce, il camionista Francesco Monteleone telefona a un avvocato. Poi, non ricevendo risposta, invia un messaggio WhatsApp al legale, scrivendo di aver avuto il numero dal suo datore di lavoro, con la richiesta di essere contattato. I rilievi della polizia locale in via Serra dove una donna peruviana di 34 anni che stava attraversando la strada con i suoi gemellini di un anno, è morta travolta da un camion, Milano, 11 dicembre 2024. ANSA/DAVIDE CANELLA Tornando alle 9.40, ora della tragedia, dopo aver travolto e ucciso la 34enne peruvianaEspinoza Romero l’uomo si arresta per quattro secondi, come emerge dai filmati delle telecamere installate sulla strada.