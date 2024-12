Laprimapagina.it - E’ affascinante l’idea…

E’l’idea .. Di Vincenzo Calafiore13 Dicembre 2024 UdineE’solo l’idea di poter dire a una donna: io ti amo!l’amore, questo affetto profondo e pieno, fin troppo complesso per essere definito in maniera esaustiva.Eppure, ci si trova spesso ( da profani) impegnati nel reperire delle parole che possano in qualche maniera manifestare l’intensità, la forza, la peculiarità delle diverse sensazioni tipiche dello scoprirsi o sorprendersi “ innamorati “ di una donna, pura energia che fa evolvere e crescere, trasformare la personalità, al punto di rendere un uomo, irriconoscibile.E’ magico quel momento in cui la parte più ingenua dell’anima si apre all’esperienza amorosa, alle gioie della passione, l’amore finisce per inglobare le persone nella loro interezza, uno stato di beatitudine e un’intesa emozionale forte, passionale, da capogiro indescrivibile.