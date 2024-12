Ilrestodelcarlino.it - Duecentomila euro per le scuole. Manutenzione al nido e alle materne

È stato approvato dalla giunta il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori distraordinariacomunali e statali per un importo complessivo di 200mila. Si tratta di interventi di primaria importanza nell’ambito delle opere eseguite annualmente sul fronte dell’edilizia scolastica con lo scopo di rendere gli edifici scolastici più performanti e sicuri. Nello specifico sono stati programmati interventi alVigne di via Tommasini,di San Mauro in via San Miniato e di Ronta in via Ravennate. "Il patrimonio edilizio scolastico – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – è costituito da circa sessanta plessi, suddivisi in nidi,dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di cui molti costruiti negli anni 60 e 70 e per questo oggetto di interventi diordinaria, straordinaria e di ripristini.