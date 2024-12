Ilrestodelcarlino.it - Concerti di Natale alla Vassura-Baroncini: musica e tradizioni a Imola

Tornano i tradizionali ‘discuola di. Come ogni anno, protagonisti gli allievi e le allieve che, da solisti o in gruppi did’insieme. Il primo concerto è in programma oggi alle 16.30 in piazza Matteotti e avrà come protagonisti laBrass diretta da Luigi Zardi e Giancarlo Galli e il Coro voci bianche e adolescenti condotto da Sebastiano Cellentani e Valentina Domenicali. Il secondo appuntamento sarà domani alle 18 nell’Auditorium della scuola di, in via Fratelli Bandiera 19. Si esibiranno allievi e allieve come solisti e in piccole formazioni. L’auditorium dellaospiterà anche l’ultimo concerto, martedì 17 dicembre alle 19.30, con protagoniste le band dei gruppi did’insieme rock e pop diretti da Alessandro Petrillo, Massimo Greco e Veronica Farnararo.