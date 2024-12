Formiche.net - Cina e Russia, l’Ue si dia una svegliata. La special relationship tra Italia e Usa secondo Calovini

“Il governo Meloni e l’rappresentano l’unico vero interlocutore con cui parlare in Europa, vista la crisi di Francia, Germania e UK e vi è una grandissima aspettativa di collaborazione tra Roma e Washington”. Così racconta a Formiche.net il deputato di FdI Giangiacomo, membro della delegazionena presso l’assemblea parlamentare della Nato, appena rientrato dagli Usa. Nella cornice degli incontri del 24mo Forum transatlantico che organizza ogni anno a Washington l’Assemblea parlamentare Nato e l’Atlantic Council sono stati affrontati riflessioni interessanti e contingenti con sei sessioni focus su diversi temi di politica internazionale e difesa.Le nuove sfide globaliSi è trattato del primo appuntamento dopo l’elezione di Trump e soprattutto è avvenuto a poche ore dalla caduta del regime di Assad in Siria, per cui è stata una utilissima occasione per fare una serie di approfondimenti.