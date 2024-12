Ilrestodelcarlino.it - Campo Parignano si oppone al taglio degli alberi: richiesta di verifica perizia

I residenti dihanno deciso di prendere una posizione netta e dire no aldisposto dall’Arengo. Operazione che in questi giorni ha già preso il via in alcune zone della città. "Siamo venuti a conoscenza di quanto disposto dalla delibera numero 373 del 28 novembre della giunta comunale di Ascoli riguardante gli ‘interventi di messa in sicurezza e di riqualificazione dei viali alberati della città’ – si legge nella nota diramata da Laura Morelli, Luciana Oliveri, Daniela Urbanelli, primi firmatari per il comitato quartiere di–. Si tratta di un’operazione del costo di 100mila euro di risistemazione di tutti i viali alberati della città che prevede l’abbattimento di circa 114 piante e l’impianto di circa 174 nuove essenze arboree. Le piante da abbattere risulterebbero ‘a rischio schianto’ secondo unadella condizione biomeccanica) che, per quanto ci risulta, non è stata ancora resa pubblica e non può quindi né essere esaminata nel det, né tantomenota ed eventualmente confutata nel detattraverso altradi parte.