Thesocialpost.it - Bauli ritira un lotto di Profiteroles: rischio allergene non segnalato

Leggi su Thesocialpost.it

ha richiamato undel dolcedagli scaffali dei supermercati. Il motivo riguarda la possibile presenza di tracce di arachidi non dichiarate in etichetta. Questo rappresenta unper chi soffre di allergie o intolleranze a questo ingrediente.Leggi anche: Corpi estranei metallici nelle proteine Decathlon: il richiamo del MinisteroIl richiamo riguarda ilLT452V del prodotto in confezione da 820 grammi. La data di scadenza indicata è il 30 aprile 2025. Il dolce è stato prodotto nello stabilimentodi Castel d’Azzano, in provincia di Verona.La segnalazioneIl problema è statoil 10 dicembre da un fornitore. Quest’ultimo ha informato l’azienda della possibile contaminazione con arachidi. L’non risulta dichiarato sull’etichetta del prodotto, un fatto che ha portato all’immediata decisione dire ilspecifico.