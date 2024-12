Anteprima24.it - AORN San Pio, i ringraziamenti di un paziente

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn(V.S.le sue iniziali), in una lettera indirizzata al Direttore Generale Maria Morgante ha voluto ringraziare i medici ed il personale sanitario dell’San Pio di Benevento per le cure e l’assistenza ricevute durante la sua degenza in ospedale.“Nel Settembre scorso sono stato sottoposto ad un intervento di alta chirurgia in emergenza dall’èquipe medica guidata dal dr. Gennaro Maurizio Buonanno Direttore UOC Chirurgia d’Urgenza dell’SAN PIO di Benevento.Ho subìto un intervento complesso e delicato: asportazione in blocco di stomaco ed esofago. Desidero esprimere, a nome mio e di tutti i miei familiari, la più sincera gratitudine per la straordinaria professionalità, competenza e attenzione, sia durante le fasi disperate che hanno preceduto li mio intervento chirurgico, sia durante il periodo di degenza a me prestata.