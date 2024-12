Quotidiano.net - Tutto su Madonna: "Una grande musicista dietro la mattatrice"

Into the groove. È un viaggio nell’ultimo culto fondamentalista del pop quelSongbook (Antiga edizioni, scritto in lingua inglese) con cui Giulio Mazzoleni attraversa la produzione artistica di Miss Ciccone (oltre 500 canzoni) per provare a far emergere la raffinata hitmaker nascostala maliarda con lo sguardo da gatta a cui ci hanno abituato per oltre quarant’anni i tabloid. Un’opera da fan, che Mazzoleni, manager, consulente mediatico, organizzatore di eventi culturali ed ex discografico, presenta lunedì a 21 House of Stories Navigli di Milano (ore 18.30) . "L’idea m’è venuta quando mi sono ritrovato tra le mani un bellissimo libro sull’opera di Prince dato alle stampe da Hachette e, sbirciando tra gli altri titoli della collana, ho visto che ce n’erano pure dei Queen e Bowie" spiega l’autore col pensiero all’epopea da oltre 400 milioni di dischi venduti dall’eroina di Bay City.