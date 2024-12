Agi.it - Piazza Fontana, Mattarella: "Uno squarcio nella storia nazionale"

AGI - Mai come 55 anni fa la democrazia italiana corse un rischio grave e quel 12 dicembre 1969 produsse una "feritavita ecoscienza della nostra comunità". Sono parole del presidente della Repubblica, Sergio, che in un messaggio ricorda la strage dia Milano, come "espressione del tentativo eversivo di destabilizzare la nostra democrazia, imprimendo alle Istituzioni una torsione autoritaria". Nel suo messaggio,sottolinea quel momento come "uno". "Il 12 dicembre 1969 fu una giornata in cui i terroristi intendevano produrre una rotturasocietà italiana, con ordigni fatti esplodere anche a Roma, generando caos e generalizzazione della violenza". Anni di indagini, depistaggi, nuove inchieste, processi, di sentenze ribaltate e di verità ancora da svelare, soprattutto di colpevoli rimasti impuniti.